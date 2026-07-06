Marta Kostyuk llega a cuartos de final por primera vez

Kostyuk, ganadora del Masters 1000 de Madrid, evitó la reacción de su rival. Ganó los cuatro últimos juegos y cerró la victoria en una hora y 24 minutos ante la estadounidense, que ya había firmado su mejor registro en el All England Club.

La ucraniana alcanzó sus segundos cuartos de final de Grand Slam seguidos tras Roland Garros. Ha ganado veintiuno de sus veintidós últimos partidos y se acerca al top ten en la clasificación WTA.

Kostyuk jugará los cuartos de final contra la ganadora del partido entre la italiana Jasmine Paolini y la joven filipina Alexandra Eala.