Mertens acaba con la racha de Bouzkova y llega a sus primeros cuartos en Wimbledon

La belga, vigésima séptima del mundo, igualó los cara a cara con su adversaria (dos victorias cada una) tras un choque que duró una hora y 53 minutos.
Mertens se adaptó mejor a las condiciones a pesar del buen nivel en hierba de su rival que afrontó el choque del All England Club impulsada por ocho victorias consecutivas, incluidas las logradas en el torneo de Nottingham que ganó, también en césped.
Seis años después de la última vez, la belga se sitúa entre las ocho supervivientes de un Grand Slam. Solo tres veces antes estuvo en cuartos de un torneo grande, en el Abierto de Estados Unidos del 2020 y, previamente, en el Abierto de Australia del 2018 y Abierto de Estados Unidos 2019.
Elise Mertens se enfrentará en cuartos de final contra la ganadora del duelo entre la estadounidense Madison Keys o la checa Linda Noskova.