Paolini acaba con el efecto Eala en Wimbledon, con Federer como testigo

Paolini, que había perdido con Eala en el único duelo entre ambas, en Dubai este mismo año y en pista dura, cumplió su revancha y en dos horas y 23 minutos selló su pase a la siguiente ronda en un partido que tuvo como testigo de excepción al ocho veces campeón Roger Federer, de visita como cada año por el All England Club.

La transalpina, finalista hace dos años, superada por la checa Barbara Krejcikova, eliminada en la presente edición precisamente por Eala, selló su tercera presencia en unos cuartos de final de un Grand Slam.

La primera mujer italiana en llegar a una final individual de Wimbledon en la Era Abierta evitó la reacción de Eala, una jugadora que lucha hasta el final y que afrontó el choque con una visible protección en el muslo izquierdo.

Eala se había ganado el derecho a soñar tras eliminar a Iga Swiatek o a la australiana Maya Joint. Pero la italiana de treinta años pudo superar a una de las rivales más duras que se encuentran actualmente en hierba, como lo demuestra su impresionante rendimiento durante el último mes.

Tres juegos ganados consecutivamente en el set final fueron determinantes para Paolini que mantuvo la paciencia en los intercambios y no se precipitó ante una adversaria que insistentemente busca el fallo del rival.

Su próxima rival será la ucraniana Marta Kostyuk, número 13 del mundo y reciente semifinalista en Roland Garros. La italiana tiene un historial favorable y ha ganado dos de los tres enfrentamientos directos aunque el último hace tres años.

Por segunda vez en la historia tras la edición de 2024, tres tenistas italianos han alcanzado los cuartos de final del torneo de Wimbledon. La clasificación de Paolini se suma a las de Jannik Sinner y Flavio Cobolli en el cuadro masculino.

"Entrar en esta pista es especial, tenía muchísimas ganas de jugar aquí. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de jugar en la Pista Central", dijo Paolini que ganó con Roger Federer como testigo.

"Quiero agradecer a Roger, que es mi ídolo; Intenté mantenerme concentrada y no pensar en que me estaba mirando. Llegué aquí sin haber jugado muchos partidos en los últimos meses", recordó.

"La hierba es una superficie única; a veces te encanta, a veces la odias. El 2026 fue una montaña rusa, pero seguimos trabajando con mi equipo. Empiezo a sentirme bien en la pista, disfrutando del tenis" , dijo Paolini.