Muchova supera a Osaka y jugará ante Gauff su primera semifinal en Wimbledon

El séptimo cara a cara con la nipona, el primero en hierba, acabó con el triunfo de la checa, que tardó una hora y 42 minutos en sellar su pase para su quinta semifinal de un Grand Slam, la primera desde el Abierto de Estados Unidos de 2024.

La checa, que ascenderá al sexto puesto del ránking WTA, el mejor de su carrera, es la cuarta tenista checa en la Era Abierta que ha conseguido llegar a las semifinales individuales femeninas en los cuatro Grand Slam después de Hana Mandlikova, Jana Novotna y Karolina Pliskova

Muchova, que consiguió su novena victoria consecutiva, todas en hierba, ha jugado siete veces contra Gauff. Solo pudo ganar uno de los encuentros contra la estadounidense y seis cayeron del lado de la norteamericana. Sin embargo, el partido más reciente entre ambas fue para la checa, est6e año en Stuttgart. Nunca han jugado en hierba.

"Estaba muy nerviosa porque Osaka es una gran jugadora. He jugado muchas veces con ella y nos conocemos bastante bien. No puedes perder la concentración ante ella ni un momento", expresó la semifinalista. "Hay que jugar cada punto", agregó.

"No puedes ceder y si le das una oportunidad todo puede cambiar a su favor. Pero estoy feliz de haber llegado a las semifinales", indicó.

"Es increíble lo que ha pasado. En este ambiente. He jugado antes tres veces en esta pista central y siempre había perdido así que no he tenido una buena relación con esta cancha", desveló Muchova que jugará por un lugar en la final contra la norteamericana Coco Gauff.