Zverev y el toque de queda en Wimbledon: "Claro que lo cambiaría"

"Cambiaría la norma porque cuando ganas dos sets a cero y empate ene el tercero quieres seguir y acabar. Los jugadores sabemos la norma y la aceptamos. No podemos hacer nada y quería seguir pero sabemos que es parte de Wimbledon y no hay ningún problema", asumió el alemán, por primera vez en los cuartos de final del All England Club.

"Los jugadores sabemos que hay un toque de queda a las 23 horas y que hay que volver a jugar al día siguiente. No pasa nada", añadió.

Zverev analizó el partido. "Tuvo dos partes. El lunes estuvimos a un alto nivel los dos y jugamos al máximo. Este martes estuvimos peor. No es fácil asimilar acabar a las once y volver en condiciones distintas", dijo el germano que agradeció a Roger Federer presenciar el partido hasta el final, aunque se le viera solo en el palco.

"Vi a Federer, sí. Estaba sentado solo y también antes del partido. Fue muy amable que se quedara", dijo el germano que sí mostró su sorpresa por afrontar el partido este martes en condiciones diferentes a las del lunes. La pista se cerró en la primera parte del encuentro y este martes se jugó al aire libre.

"No sabía que este martes teníamos que jugar con el techo abierto aunque el lunes se cerrara. Cambió la dinámica del partido porque es totalmente diferente. Eso me sorprendió", destacó Alexander Zverev.

El número tres del mundo se enfrenta en cuartos al estadounidense Taylor Fritz con el que ha perdido nueve veces en diez partidos. Tres de las derrotas, en hierba.

"Es muy fácil de entender. A excepción del partido de Halle fue siempre mejor. Pero ahora es diferente. Estoy en mejor momento y creo que puedo ganar", advirtió Zverev confiado tras ganar en Roland Garros su primer Grand Slam.

"Está muy bien alcanzar los cuartos de final en los cuatro Grand Slam pero quiero ir más allá, y llegar a la final. Pero el torneo no acaba en eso", indicó el alemán que ha mejorado sus prestaciones en hierba. "Este año estoy jugando en hierba mejor que el año pasado, me he adaptado mejor y he adaptado mejor mi juego. Estoy más cómodo y más seguro. Funciona todo mejor en hierba que antes", concluyó.