Cuba, Islas Vírgenes y Aruba toman ventaja en inicio del grupo IV americano de Copa Davis

Cuba sumó su primer punto en el grupo A al imponerse 2-1 en su serie ante Honduras, con Denilson Martínez vencedor de su partido de sencillos a César Coloma por 6-3 y 6-1, y el propio Martínez junto a Aniel David González ganadores por 7-6 (7-5), 3-6 y 7-5 ante la dupla hondureña conformada por Guillermo Benatton y Miguel Ángel López.

Antes, Benatton había dado esperanzas a los hondureños al derrotar por 6-3 y 6-0 al cubano Alberto González.

Por su parte, Islas Vírgenes venció de manera contundente a Antigua y Barbuda por 3-0 en el grupo B. En esta llave, Greame Angus ganó 6-0 y 6-1 a Niike Hughes y Yared Alfred derrotó por doble 6-1 a Rodain Shaquan Monelle.

El partido de dobles se resolvió con un doble 6-0 en solo 45 minutos.

Aruba, que se impuso 3-0 a Surinam, fue el otro gran ganador de la primera jornada, gracias a la fortaleza de sus tenistas Kyle Frankel y Patrick Sydow.

Frankel inició la serie con un triunfo en sencillos a Joshio Loor por 6-1 y 6-0, mientras que Sydow derrotó a Yigal Bergen con idéntico resultado.

En el partido de dobles, Frankel y Sydow vencieron con otro 6-1 y 6-0 a la dupla compuesta por Dani Samson y Marvin Wijngaarde.

Con estos resultados, Islas Vírgenes y Aruba pasan a comandar el grupo B, que mañana continuará con las series entre estos mismos equipos y los perdedores de esta fecha, Surinam y Antigua y Barbuda.

En el grupo A, Trinidad y Tobago debutará el jueves ante Honduras.