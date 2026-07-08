El salvadoreño Arévalo y el croata Pavic, a semifinales de dobles

Arévalo y Pavic, campeones en Queens este 2026 y con dos títulos de Roland Garros en su currículum jugarán en semifinales contra los ganadores del partido entre los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz y los franceses Sadio Dumbia y Fabien Reboul

por el otro lado del cuadro, el dueto formado por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, que ganaron al argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard 2-6, 6-4 y 7-6(6) jugarán ante el australiano Thanasi Kokinakis y el estadounidense Alexander Kovacevic que eliminaron al nortamericano Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic por 7-6(4) y 6-3.

Arévalo y Pavic repiten semifinal en el All England Club después de que el año pasado se quedaran sin jugar por el título. Han ganado todos los partidos que han disputado en esta gira sobre césped con ocho victorias y ninguna derrota como bagaje.

Hace dos semanas en el ATP 500 de Queen’s levantaron su primer título del curso tras ganar en semifinales, precisamente a Cash y Glasspool en dos sets y en la final tumbaron a los número uno del mundo, Heliovaara y Patten.