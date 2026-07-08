Zverev: "Fery tendrá todo el ambiente a su favor, pero eso también me gusta"

"Me parece muy bien jugar con Arthur Fery en semifinales y habrá seguro un buen ambiente. El 99 por ciento de la gente le animará pero también me gusta ese tipo de ambientes, con energía. El público de Wimbledon, el británico en general, es muy justo. Hace ruido pero es respetuoso. Es todo un reto", subrayó Zverev.

"La primera vez que vi a Arthur Fery fue en Australia cuando ganó a Cobolli en primera ronda y me impresionó porque tiene muy buena técnica. Es una sorpresa que esté en semifinales pero se lo merece. Ha remontado partidos y ha ganado enfrentamientos complicados"

"Tengo experiencia de muchos años en el tour y he vivido ambientes de todo tipo, hostiles e injustos y se como manejar las situaciones. Estoy preparado para ello. Además el público inglés siempre me ha parecido justo", insistió el alemán que empezará a preparar el partido contra Arthur Fery en las próximas horas..

"Veremos vídeos y algunos de sus partidos. No he visto mucho de él. Nunca hemos jugado. Merece estar en semifinales por el torneo que ha hecho. Intentaré imponer mi mejor tenis", explicó el germano de 29 años que considera que la hierba es la mejor superficie para su rival del viernes.

"Ha llegado a semifinales de Wimbledon y eso es difícil. Es su mejor resultado y estará ya entre los cincuenta mejores del mundo. Es un jugador más o menos nuevo pero puede que nos sorprenda en pista dura o tierra. No lo sabemos pero por ahora la hierba es donde mejor rinde".

Zverev disfruta del mejor momento de su carrera mental y físicamente. "He sufrido decepciones pero este año todo va bien. En realidad, al final se trata de un partido de tenis. Es un gran partido con mucho en juego pero he aprendido con el tiempo que no es más que eso, un partido de tenis", insistió el alemán, tercero del mundo que añadió: "Nadie se va a morir y nuestras vidas no cambiarán. La vida seguirá".

"Ganar Roland Garros me ha ayudado pero también es consecuencia de haber cambiado el juego y adaptarlo a la hierba. He alterado mi posición al resto y en general la colocación. Este año ha ido bien"

"Estoy feliz de estas semifinales y después de ganar a Taylor Fritz con el que había sufrido durante los dos últimos años. Los partidos los ganaba y caían de su lado. He jugado bien y estoy donde quería"

"Ya hace dos años mejoré y estaba mejor pero me lesioné y el pasado año perdí en primera ronda. Esta vez, después de ganar mi primer partido me he ido sintiendo mejor en cada partido. Se trata de sumar partidos, sobre todo en hierba para tener confianza".