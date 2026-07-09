Alcaraz, por "el buen camino"

El murciano, que no juega desde el torneo de Barcelona, el pasado 14 de abril por una lesión en la muñeca derecha, mostró unas imágenes del entrenamiento a más intensidad. Alcaraz ya golpea con la mano lesionada y en esta ocasión, acentuó la potencia y ejecutó varios servicios.

"Por el buen camino", escribió en su cuenta. El número dos del mundo avanza hacia su recuperación, con la mirada puesta en el Abierto de Estados Unidos y en las imágenes su ritmo es mayor que el que demostró hace unas semanas.

Carlos Alcaraz tiene prevista una nueva revisión este viernes en la que espera recibir la luz verde para recuperar la normalidad en las sesiones y preparar la gira americana. Su idea es mantener la preparación en su academia.

Precisamente, este jueves se ha dado a conocer la relación de inscritos para el Masters 1000 de Canadá y el ganador de siete Grand Slam no estaba en ella. Su idea es retornar al circuito para el Masters 1000 de Cincinnati ya con la mirada puesta en el último Grand Slam de la temporada.