Djokovic: "Me gustaría volver al menos una vez más"

"Me gustaría volver. Al menos una vez más. Veremos", respondió el ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam tras ser preguntado si volverá al All England Club el próximo año, cuando tenga 40.
Djokovic no se reprochó nada tras caer con Sinner, no considera que tuviera alternativas tácticas para hacer frente al italiano. "No, realmente no. Fue una buena paliza y no hay mucho que pudiera hacer", indicó.
"Claro que estoy decepcionado porque quería ganar Wimbledon. Por eso entreno fuerte y trabajo. Únicamente perdí contra un jugador mejor. Es una realidad dura que tengo que aceptar de alguna manera", asumió Novak Djokovic
Djokovic reconoció que en los últimos tiempos mantiene una batalla interna consigo mismo. "Entre las expectativas que tengo y lo que puedo hacer. Pero sigo sintiendo la emoción de la competición, aunque tengo que soportar mucho dolor físico pero tengo la sensación que cuando estoy sano puedo competir contra un top 5", dijo.
"Voy día a día con eso pero no tengo ninguna presión. Nadie me obliga a jugar y lo hago porque quiero y puedo", subrayó el siete veces campeón en Wimbledon que se marcha aliviado porque físicamente terminó bien la competición.
"Me voy sin ninguna lesión", subrayó Djokovic que siente que todavía es competitivo.
"Siempre soy competitivo y doy lo mejor de mi. Puede parecer que a veces es más y otra menos pero es verdad que me cuesta seguir jugando a este nivel. Por lo menos tengo que asumir que he estado un escalón o dos por debajo de él", explicó. "Sinner ha sido sólido en todos los lados y me costó leer su saque. Ese es un gran arma para él y es muy sólido desde el fondo de la pista".
"Llegaba tarde a cualquier golpe. Es solo eso. No había mucho que pudiera hacer", insistió. "No pude seguir su ritmo. Iba a otra velocidad que yo", indicó Novak Djokovic.