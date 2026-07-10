Fery: "Tardaré un tiempo en digerir todo lo que ha pasado"

"Es todo reciente y tendré que acostumbrarme y asimilarlo. Estoy cansado mental y físicamente y necesitaré un tiempo para cargar pilas y luego volver a jugar", destacó el británico que sale reforzado de la competición. "He demostrado tener nivel y he jugado muy bien. Me siento bien jugando en cuadros principales", explicó.

El británico empezó Wimbledon en el puesto 114 y sale en el 35. "Eso cambia muchas cosas y podré jugar torneos del circuito un año al menos. Veremos como gestiono el cambio y las expectativas mías y de la gente. Va a ser un reto asimilar todo", apuntó.

El británico, sobre el partido con Zverev, dijo que no estuvo cómodo. "En parte por el rival pero no me sentía tan bien como en los partidos anteriores. Hay altibajos en los partidos. No jugué bien el desempate. No tuve ritmo y no hubo muchos intercambios. No estaba tan rápido mentalmente", insistió Fery.

Aún así, Fery se mostró orgulloso de como evolucionó durante el torneo y como atravesó rondas y subrayó su buen partido ante el belga Zizou Bergs. "Di lo mejor de mi y siempre luche. En esta ocasión, ante Zverev faltó un poco de eso pero nunca me rendí", añadió.

ASrthur Fery confirma su deseo de jugar el Masters 1000 de Canadá aunque no sabe si jugará aún. Anunció su idea de disputar el de Cincinnati y el tornoe de Winstom Salem además del Abiertto de Estados Unidos. También tiene prevista la gira por Asia, como el Masters 1000 de Shanghai.

El británico destacó el buen partido de Zverev. "Tiene una derecha muy potente y hoy pegó fuerte a la bola. No le presioné tanto en algunos momentos y sus servicios son complicados de leer. No tiene puntos débiles", dijo el británico que llegó a semifinales EFE