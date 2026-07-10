Linda Noskova y Karolina Muchova, el regreso del imperio checo

Separadas generacionalmente pero unidas por los intereses del país en los eventos por equipos y compañeras en la sesión de preparación en muchas ocasiones, Muchova, veterana, se apuntó el único duelo previo oficial entre ambas, en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025, no hace ni un año.

La próxima campeona de Wimbledon realzará, de nuevo, el talante checo en el césped londinense tal y como hicieron antes Barbora Krejcikova, en 2024; Marketa Vondrousova, en 2023; Petra Kvitova, en 2011 y 2014; Jana Novotna en 1998; o la legendaria Martina Navratilova, que la mayoría de su carrera, la más exitosa, la hizo bajo bandera de Estados Unidos.

Tanto Noskova como Muchova aspiran a lograr su primer título del Grand Slam en una final a la que accedieron gracias a su resistencia, a saber sobrevivir. Las dos, en diferentes momentos estuvieron contra las cuerdas, al borde de la derrota. Noskova salvó un punto de partido en el tercer set de su partido de tercera ronda contra la rumana Sorana cirstea. Muchova, en la semifinal contra Coco Gauff, en el desempate del tercer set.

Será la primera final de Grand Slam entre dos jugadoras del mismo país desde el Abierto de Estados Unidos de 2017, donde la estadounidense Sloane Stephens batió a su compatriota Madison Keys. En Wimbledon, esto ocurrió en 2009, cuando Serena ganó a su hermana Venus Williams en la final del All England Club.

Noskova, con 21 años y 237 días, es la mujer más joven en llegar a la final de Wimbledon desde que Eugenie Bouchard, con 20 años, fuera subcampeona en 2014 cuando perdió la final contra la también checa Petra Kvitova. Si gana la final del sábado, será la campeona más joven de Wimbledon desde, precisamente, Kvitova, que levantó el trofeo con 21 años y 116 días.

La nacida en Pferov vio la final que hace tres años, en 2023 jugó Muchova ante Iga Swiatek en Roland Garros. Muchova perdió. Ahora afronta un nuevo intento de ganar un grande.

Ahora se enfrentan en la final del sábado Muchova y Noskova que han compartido entrenamientos en el All England Club y que antes formaron pareja de dobles en los Juegos Olímpicos de París, donde rozaron la medalla. Fueron cuartas.

Han recuperado el protagonismo para el tenis de la Reública Checa que tendrá tres campeonas en los últimos cuatro años. Sólo en 2025 no hubo vencedora checa y llegan a la cita con títulos sobre hierba bajo el brazo. Noskova hace tres semanas en Berlín, y Muchova hace dos semanas en Bad Homburg.

El buen papel de ambas en Londres les eleva en el 'ranking'. Si Muchova gana será la cuarta del mundo y si pierde la sexta. Será la mejor clasificación de su carrera. Noskova, que ocupa actualmente el puesto número 12 y alcanzó su mejor clasificación histórica, el número 10, el mes pasado tras ganar el título de Berlín entrará, sea cual sea el resultado, entre las ocho primeras. Séptima si gana.

"Tenemos una gran historia en el tenis checo. Sin duda, el hecho de que seamos tantos. Yo misma, cuando era más joven, admiraba a las chicas que eran quizás cinco años mayores que yo, y veía lo bien que lo hacían. Eso me dio la confianza de que yo también podía hacerlo", realza Muchova sobre el éxito del tenis checo.

"Llegar a la final es muy especial. Es un gran logro. Este es uno de los torneos más importantes que tenemos, con toda su historia; muchas leyendas jugaron aquí, y el simple hecho de poder jugar en la Cancha Central fue maravilloso. Estoy increíblemente contenta y feliz de que haya sucedido y de tener la oportunidad de jugar otra final", añadió Muchova que, en su camino hacia la final, eliminó a Anastasia Zakhravova, a Zhang Shaui, Mananchaya Sawangkaew, Barbora Krejcikova, Naomi Osaka y Coco Gauff.

Por su parte, Noskova vive un sueño tal y como reconoció. "Estar en la cancha central... era la primera vez que estaba allí, ni siquiera como espectador, así que fue un momento muy bonito. Ahora me estoy concentrando en el próximo partido. Como dije, cuando termine el torneo, supongo que tendré que ver las fotos para creer todo esto", indicó.

"Siempre intento concentrarme en mi misma cuando tengo el servicio. Lo que pase en los juegos al resto, pasa. No siempre está en mis manos. Pero mi servicio es en lo que más me concentro", dijo sobre un aspecto que le ha llevado en volandas a la final.

Noskova ha tenido que superar a Ella Seidel a Camila Osorio, Sorana Cirstea, Madison Keys, Elise Mertens y Marta Kostyuk.