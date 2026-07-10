Sinner: "Djokovic es una inspiración para nosotros y para la nueva generación"

"Siempre hay presión cuando te enfrentas a Djokovic, pero me gusta porque me entreno para eso, para estos retos", dijo Sinner. "En los Grand Slam es distinto jugar con él y es admirable cómo sigue en este nivel. Contra Felix Auger Aliassime fue espectacular. Es una inspiración para nosotros y para las nuevas generaciones".

"Para jugar con Djokovic y competir de tú a tú tienes que mostrar el mejor tenis", subrayó.

"Es uno honor poder jugar contra él. Solo me ayuda a crecer", agregó el número uno del mundo que logró elevar el nivel. "Mi equipo hizo un gran trabajo para poner mi cuerpo y mente en las mejores condiciones", agregó.

Sobre su propio juego, Sinner dijo: "El saque me ayudó mucho. El partido podía haber cambiado si me hubiera roto en el tercer set. Manejé bien la situación", indicó el italiano que mantendrá su rutina hasta la final.

"Me gusta pasar el tiempo con mi equipo y veré el partido de fútbol de Inglaterra. Descansaré. Son momentos especiales que hay que valorar", dijo Sinner que jugará su segunda final en Wimbledon consecutiva.

"Volver a estar en una final de grand Slam es fantástico. Espero ofrecer mi mejor nivel", añadió a la espera de su partido con el alemán Alexander Zverev al que ha ganado siempre en los últimos partidos.

"Será diferente a otros porque en hierba el saque tiene más importancia. Está jugando muy bien y ganar en Roland Garros le ha dado confianza y se nota por cómo compite", advirtió.