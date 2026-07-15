Alcaraz figura inscrito en la lista inicial del Masters 1.000 de Cincinnati

La organización del torneo, que se celebra del 8 al 23 de agosto, publicó este miércoles un listado con los jugadores que ya están inscritos, entre los que se encuentra el actual número 3 de la ATP.

Alcaraz es el vigente campeón del Masters 1.000 de Cincinnati, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en la final del año pasado.

Su aparición en la lista no asegura su participación en el torneo. También llegó a estar inscrito en el Masters 1.000 de Canadá, que se disputará a principios de agosto, y acabó siendo baja.

El tenista español no disputa un partido oficial desde la primera ronda del Torneo Conde de Godó, en Barcelona, el pasado 14 de abril. Alcaraz ganó en su debut, pero se retiró antes de la siguiente ronda por una lesión en la muñeca derecha.

El murciano se perdió Roland Garros y Wimbledon a causa de esta lesión.

Otros jugadores inscritos en Cincinnati son Sinner, Alexander Zverev o Novak Djokovic, en el circuito masculino, mientras en el femenino destacan Aryna Sabalenka, Elena Rybakina o Jessica Pegula, las tres primeras del ranking WTA.