Badosa más cerca del top 100 tras pasar a la semifinal del torneo de Iasi

Tras un primer set muy reñido, en el que los juegos se fueron alternado, y después del atasco sufrido por la disputa del tercer juego, donde se disputaron doce puntos para deshacer la igualdad, la tenista hispana consiguió ganar el set por 6-4.

En el segundo set, Udvardy, número 71 en la clasificación WTA, le puso las cosas difíciles a Badosa, situada en el número 115 del ranking. Después de un set largo, en el que la magiara fue superior la mayor parte del juego, el set se decidió en el ‘tiebreak’ con un 2-7 a favor de Badosa.

Con esta remontada, la española sella su pase a la semifinal del torneo, y suma ocho victorias consecutivas, tras el triunfo en Bastad, que la acercan al top 100 de la clasificación WTA y hacen más real su presencia en el Abierto de Estados Unidos.

La rival de Badosa saldrá del partido que se disputa este viernes entre la eslovena Tamara Zidansek y la croata Petra Marcinko, situadas en el raking WTA en el puesto 148 y 45, respectivamente.