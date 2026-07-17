Dani Vallejo-Luciano Darderi y Alejandro Tabilo-Andrey Rublev, semifinales de Bastad

A punto estuvo Vallejo en la primera manga de ser sorprendido por el italiano Stefano Travaglia, número 150 en la clasificación ATP, pero consiguió meterse en la siguiente ronda (7-6, 6-2). El paraguayo no pudo cerrar el set en el primer punto del que dispuso para ello, con 6-5 en el marcador, y necesitó superar una muerte súbita muy igualada.

En el segundo set, en cambio, el número 71 del mundo empezó rompiendo el servicio de su rival y resolvió el cruce por la vía rápida (6-2), sin necesidad de una tercera manga. En semifinales se enfrentará con el italiano Luciano Darderi, segundo cabeza de serie en Bastad, quien superó al portugués Nuno Borges en dos sets (7-6, 6-4).

Por su parte, el chileno Alejandro Tabilo, 31 del 'ranking' ATP, se ahorró el esfuerzo de disputar los cuartos ante la retirada del argentino Thiago Tirante, número 61.

"Lamento mucho haber tenido que retirarme hoy en los cuartos de final de uno de mis torneos favoritos. Siempre es especial jugar acá y me duele no haber podido salir a la cancha", explicó Tirante en sus redes sociales, después de terminar su encuentro de octavos con problemas físicos en la espalda.

Su rival en semifinales será el ruso Andrey Rublev, primer cabeza de serie del torneo, que se impuso al también argentino Sebastián Báez en apenas una hora (6-1, 6-2).