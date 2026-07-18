Badosa: "Me vino a la cabeza aquél partido de Roland Garros"

Entonces, en la edición del 2021, Badosa inició la remontada. Igualó el partido pero en el set definitivo perdió por 8-6 con Zidansek. "La verdad es que me ha venido a la cabeza durante el "tie brak" ese partido de Roland Garros".

Badosa logró su novena victoria seguida y alcanzó su primera final en un torneo del circuito wTA desde el 2024. "La verdad es que Zidansek ha sido una rival muy dura y al final ella ha jugado a un nivel muy alto pero he podido aguantar y luchar hasta el final y he tenido mi premio", destacó la española que acabará el torneo entre las ochenta mejores del mundo.

La clave estuvo en la agresividad según Paula Badosa. "He ido un poco más a por mis tiros y he sido algo más agresiva en los momentos importantes y creo que eso al final ha marcado la diferencia", dijo la española que se enfrentará en la final a la egipcia Mayar Sherif.

"Va a ser un partido muy duro; le gusta jugar en tierra y va a ser una batalla y voy a intentar imponer mi juego y ojalá salga bien", concluyó la española.