Épica remontada de Badosa, que vuelve a una final y al top 100

Fue un ejercicio laborioso, de fe y de voluntad de la española, que estuvo cerca de perder ante una rival con la que ya había perdido en el único duelo que habían disputado, en Roland Garros en 2021, y que tuvo el partido ganado.

Sin embargo, con 6-3, 5-3 y saque en la mano, Badosa se aferró a sus opciones y poco a poco empezó a remontar. Ganó cuatro juegos seguidos en el segundo set, que ganó por 7-5 y llevó el desenlace al tercero, que consiguió en el desempate.

Paula Badosa, que afrontaba su primera semifinal en el circuito desde que jugó la del Abierto de Australia en 2025, selló el pase a su quinta final WTA, la primera desde que ganó el título en Washington en el 2024.

Acumula nueve victorias seguidas la española, que ganó cinco en el torneo de Bastad, de categoría 125, hace una semana, equiparable a un 'challenger' masculino, y cuatro en Iasi, en Rumanía, donde se enfrentará a la egipcia Mayar Sharif en la final.

Sin embargo, Paula Badosa, que afrontó el evento en el puesto 115, pase lo que pase en la final, saldrá en el 77 del 'ranking' femenino, algo que parecía impensable semanas atrás. Y con su presencia en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos en el bolsillo.

Pretende Badosa unir Iasi a Belgrado 2021 (derrotó a Konjuh en la final por retirada). Después, Indian Wells 2021, Sydney 2022 y Washington 2024.

La española se enfrentará el domingo a la egipcia Mayar Sherif, 97 WTA, de 30 años y entrenada por el español Justo González, que venció a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 6-3 y 6-1, en una hora y 28 minutos.

Será la tercera final para la africana que no tiene título WTA. Perdió las de Rabat en 2024 y la de Cluj en 2021.