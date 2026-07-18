IPS admite que siguen faltando medicamentos, pero asegura que el stock crítico bajó

El Instituto de Previsión Social (IPS) reconoció que aún enfrenta problemas de desabastecimiento de medicamentos, pero aseguró que el número de fármacos en stock crítico disminuyó de más de 530 a menos de 90. El gerente de Salud, Derlis León, admitió que el faltante persiste y afecta a distintas áreas médicas, incluidas algunas consideradas de alta sensibilidad.

“De un poco más de 530 medicamentos, hoy estamos llegando a menos de 90 medicamentos en stock crítico en cero”, afirmó León.

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El funcionario explicó que la provisión depende del trabajo conjunto entre la Gerencia de Salud, la Gerencia de Logística y la Gerencia Financiera, y señaló que también mantienen conversaciones con la industria farmacéutica para regularizar la entrega de medicamentos.

“Hay un grupo de medicamentos que se van a regularizar en la siguiente semana, que son más de 100”, prometió.

Cardiología y oncología, entre las áreas afectadas

Consultado sobre las especialidades comprometidas por el stock cero, León respondió que el problema alcanza a varias áreas del sistema. Ante la consulta específica sobre cardiología, confirmó que tienen faltante en hipertensivos, pero alegó que existen “alternativas terapéuticas”.

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Sobre oncología, confirmó que también existen medicamentos faltantes y remarcó la gravedad de la situación. “Muy sensibles, son medicamentos vitales”, expresó.

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“No descansamos un día”

Frente a las críticas por el desabastecimiento y la falta de insumos, León reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el IPS trabaja diariamente para regularizarla. El funcionario insistió en que la institución no pretende pedir paciencia a los asegurados.

“De ninguna manera pedirles paciencia, porque eso hasta sería un insulto, pedirles paciencia, pero sí contarles que estamos trabajando incansablemente para regularizar la situación”, declaró en los estudios de ABC Cardinal.

IPS busca resolver la “mitad del problema” con consultas virtuales

Paralelamente, el doctor León resaltó que el IPS impulsa el “hospital virtual”, orientado inicialmente a pacientes crónicos mayores de 55 años, con el objetivo de reducir las dificultades para acceder a consultas y renovar protocolos de medicamentos.

El gerente explicó que el principal obstáculo para muchos asegurados era conseguir un turno para renovar sus recetas, lo que en ocasiones los obligaba a madrugar o incluso a quedarse meses sin medicación. “50% del problema ya lo estamos resolviendo con la virtualidad”, afirmó.

Según detalló, el sistema envía un mensaje al asegurado 48 horas antes de la consulta, solicita su consentimiento y luego realiza una videollamada con un médico que puede renovar el protocolo, cargar medicamentos y solicitar estudios laboratoriales.

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Admitió que son conscientes que a pesar de las consultas rápidas gracias a este sistema, persiste el problema de abastecimiento de medicamentos. No obstante, recalcó que la administración está trabajando para combatir los faltantes.

La primera etapa del hospital virtual está dirigida a pacientes crónicos empadronados. “Vamos a llegar a los más de 100.000 asegurados mayores de 55 años”, afirmó.

Actualmente, el servicio funciona en el edificio del Hospital Boquerón con 12 cabinas y 19 médicos especializados en clínica médica y medicina familiar. “Hoy estamos con diecinueve, que va a hacer que podamos llegar a casi diez mil consultas al mes en los siguientes meses ya”, sostuvo.

Quiere extender la virtualidad a otras especialidades

El gerente aseguró que el objetivo es incorporar progresivamente variadas especialidades como cardiología, neurología, endocrinología, reumatología, psiquiatría y psicología. “La virtualidad te da la posibilidad de poder llegar a todas las especialidades médicas”, afirmó.

Además, citó experiencias internacionales para sostener que una gran parte de la demanda hospitalaria podría resolverse sin necesidad de una consulta presencial. “Por experiencia en el mundo, el 50% de los problemas se pueden resolver a través de la virtualidad”, indicó.