Mérida: "Es increíble ganar donde jugadores como Alcaraz han ganado"

"Para mi es increíble ganar aquí. He visto muchas veces a Carlos Alcaraz jugar aquí la final. Creo que ha perdido dos y ha ganado una. Por eso me decidí a venir a este torneo", destacó el madrileño que se impuso en la final al bosnio Damir Dzumhur.

"La verdad es que es increíble poder ganar donde jugadores como Carlos han ganado y han jugado tantas finales", añadió Dani Mérida que disputó su segunda final, tras la de Bucarest en abril que perdió ante el argentino Mariano Navone.

Mérida tuvo que emplearse a fondo y necesitó tres sets para lograr el título ante la resistencia de su rival.

"Fue un partido durísimo; me voy muy contento con el primer título. He empezado jugando a un nivel muy alto, como vengo haciendo toda la semana. Pero luego, en el segundo set, cuando estaba cerca de cerrar el partido me he puesto un poco nervioso y él ha subido el nivel, ha empezado a jugar mejor", relató el español que tuvo que resolver en el set definitivo.

"Estoy contento de que en el tercer set he conseguido darle la vuelta volver a mi tenis y conseguir el título", dijo Mérida.

Ahora que ya tiene su primer título profesional y ha logrado ascender en el top 60 del ránking Dani Mérida pretende avanzar. "El objetivo más cercano es entrar entre el top 50 de los mejores jugadores del mundo y para final de año intentar competir cada semana y ver donde puedo llegar y ver el tope en el ránking", destacó el madrileño.