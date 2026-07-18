Sakkari emula a su madre 40 años después y disputará la final con Krejcikova

Sakkari ganó a la rusa Aleksandra Korneeva por 6-1 y 7-5 en la primera semifinal, solventada en poco más de 80 minutos y se situó en una final por primera vez desde marzo del 2024. Además, en su casa, Atenas y donde en 1986 lo hizo su madre.

La helena de 30 años, muy superior a la rusa, está a una victoria de poner fin a su sequía de títulos. La exnumero 3 del mundo regresa a una final por primera vez desde que en marzo del 2024 perdió ante la polaca Iga Swiatek.

En la undécima final de su carrera aspira a su tercer título. Solo ganó en Rabat en el 2019 y en Guadalajara en el 2023.

Se mide Sakkari a la checa Barbora Krejcikova que venció en tres mangas a la danesa Clara Tauson por 6-1, 4-6 y 6-3, en dos horas y 41 minutos.

La jugadora de Brno, que llegó a ser la número 2 del mundo en febrero del 2022 pretende recuperar el nivel que la llevó a ganar Wimbledon en el 2024 y Roland Garros en el 2021. Jugará en Atenas la decimoquinta final de su carrera, la segunda del 2026 que perdió en Hertogenbosch en busca de su noveno título, el primero desde que ganó en el Grand Slam de Londres en el 2024.

Krejcikova progresa adecuadamente desde que se perdió los primeros cinco meses de 2025 debido a una lesión de espalda e hizo su debut de temporada en Estrasburgo en mayo pasado. Tras su buena temporada en hierba, con final en Bolduque, se adapta a pista dura con este pase a la final de Atenas.