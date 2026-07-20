El Abierto de Estoril arranca con Carreño, Mérida y Tabilo entre los favoritos

Tabilo, número 30 de la clasificación ATP, accede directamente a los octavos de final del torneo portugués, mientras que Carreño (65) se enfrentará en primera ronda al lituano Vilius Gaubas (128).

Pablo Carreño regresa a la localidad costera de Estoril, a las afueras de Lisboa, como uno de los candidatos a conquistar el torneo, en el que ya se impuso en 2017.

También participará el joven tenista madrileño Daniel Mérida (59), quien, si vence al japonés Taro Daniel (192), se enfrentará en octavos de final al cabeza de serie belga Alexander Blockx (36).

Los jugadores citados han ganado protagonismo en la undécima edición del Abierto de Estoril tras las bajas de última hora de tres cabezas de serie: el noruego Casper Ruud, el italiano Luciano Darderi y el español Alejandro Davidovich Fokina.

El ruso Andrey Rublev pasa así a ser el jugador con mejor clasificación mundial del torneo, en el puesto 14, y, al igual que Tabilo, no debutará hasta los octavos de final.

Uno de los primeros en saltar a las pistas de tierra batida será el argentino Camilo Ugo Carabelli (69), que este lunes se enfrentará al francés Titouan Droguet (114).

En la jornada de hoy también jugará el valenciano Pedro Martínez, número 159 del mundo, que superó la fase previa para hacerse con una plaza en el cuadro principal y se medirá al portugués Henrique Rosa (123).

El torneo contará además con la presencia del peruano Gonzalo Bueno (180) y del argentino Román Andrés Burruchaga (67), hijo del legendario futbolista albiceleste Jorge Burruchaga. Este último se enfrentará a uno de los grandes nombres del tenis suizo, Stan Wawrinka (117).

Wawrinka, conocido por su revés a una mano y ganador de Roland Garros en 2015, disputará en Portugal uno de sus últimos torneos antes de retirarse.

El Abierto de Estoril recupera este año la categoría ATP 250, después de que la anterior edición se disputara como Challenger 175, y concluirá el 26 de julio.