El argentino Carabelli, eliminado en la primera ronda del Abierto de Estoril

Carabelli, 69º en la clasificación de ATP, protagonizó un intenso duelo con Droguet (114º) y estuvo a punto de remontar, pero fallos en el primer set acabaron por penalizar al tenista porteño, que perdió por 2-1 (6-0, 3-6 y 6-4).

La jornada inaugural del cuadro principal resultó más favorable para el español Pedro Martínez (159), que venció al portugués Henrique Rocha (123) por 2-0 (7-5 y 7-5)

Para llegar al cuadro principal, Martínez tuvo que disputar la ronda preliminar, en la que eliminó a su compatriota David Jordá Sanchís, y ahora se ha hecho con una plaza en los octavos del certamen de tierra batida luso.

Y en la competición de dobles, la pareja formada por el ecuatoriano Diego Hidalgo y el chileno Alejandro Tabilo se aseguró su pase a cuartos de final tras imponerse a Ji Sung Nam y Takeru Yuzuki por 2-0 (6-3 y 7-5).

De hecho, Tabilo, número 30 del ranking mundial y uno de los cabezas de serie del Abierto de Estoril en individuales, supo este lunes quién será su rival en octavos, el portugués Tiago Torres (427º), que venció esta tarde al georgiano Nikoloz Basilashvili.

El Abierto de Estoril -localidad costera portuguesa situada en las afueras de Lisboa- vuelve este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, y se celebrará hasta el 26 de julio.