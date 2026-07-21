Carreño arranca con una contundente victoria

Carreño, vencedor sobre la arcilla de Estoril en 2017, no dio la más mínima opción a su rival, como atestiguaron las cuatro roturas de servicio que el asturiano logró en la primera manga, que se apuntó por un claro 6-1.

Más igualado estuvo el segundo set, en el que a Pablo Carreño, que este curso cuenta como mejor resultado con la victoria en el 'challenger' de Murcia, le bastó con romper el servicio en una ocasión a su rival para apuntarse el parcial por 6-3.

El tenista español, cabeza de serie número ocho del torneo, se medirá en la siguiente ronda con el francés Luca van Assche, que derrotó el lunes por 7-5, 6-7 (4) y 6-1 al portugués Frederico Silva.

El peruano Gonzalo Bueno, número 180 del mundo, selló su pase a los octavos de final, en los que se medirá con el ganador del duelo entre el neerlandés Botic van de Zandschulp y el portugués Jaime Faria, tras imponerse este martes por 6-3, 1-6 y 7-6 (5) al luso Tiago Pereira.