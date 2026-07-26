Washington abre la gira norteamericana hacia el Abierto de Estados Unidos

El torneo de Washington abre un tramo de siete semanas que culminará el 13 de septiembre con la final masculina del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, con los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati como principales escalas.

Además de De Miñaur, actual número 5 del 'ranking' ATP, el cuadro masculino tiene como principales atractivos a los estadounidenses Ben Shelton (n.6) y Taylor Fritz (n.10). El australiano se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (n.51) en primera ronda.

En esta edición la organización ha eliminado los 'byes' de primera ronda para los cabezas de serie, lo que reduce de 48 a 32 participantes el cuadro principal y promete un mayor nivel competitivo desde el inicio del torneo.

Entre esos 32 tenistas estará el español Rafa Jódar, recuperado de la lesión que interrumpió su temporada en la gira de hierba tras un comienzo de año meteórico, en el que estrenó su palmarés en el ATP 250 de Marrakech y se coló entre los 25 mejores del mundo.

Jódar se verá las caras en primera ronda con el francés Arthur Fils (n.23), su verdugo en las semifinales del Conde de Godó en abril, en Barcelona.

El argentino Tomás Martín Etcheverry (n.31) también figura en el cuadro y se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (n.32).

Williams, a sus 46 años, vuelve al torneo en el que reapareció el año pasado y el único en el que ha logrado ganar un partido de individuales desde entonces. Desde que superó a Peyton Stearns hace justo un año, la mayor de las Williams ha caído a las primeras de cambio en los diez torneos en los que ha sido invitada.

Williams tendrá un estreno complicado ante la austriaca Anastasia Potapova (n.28) en su segunda participación consecutiva en Washington, mientras que la canadiense Leylah Fernández iniciará la defensa del título frente a la polaca Magda Linette (n.51).

"Un año es mucho tiempo, así que pueden cambiar muchas cosas. Yo voy a salir con la mentalidad de ir resolviendo las cosas y disfrutar de la competición en Washington, donde he tenido buenos resultados", dijo Fernández en rueda de prensa previa al torneo.

En el cuadro femenino, la organización sí ha concedido 'byes' a las principales cabezas de serie, aunque solo a cuatro: la estadounidense Jessica Pegula (n.3), la ucraniana Elina Svitolina (n.10), la japonesa Naomi Osaka (n.13) y la rusa Diana Shnaider (n.18), que quedan exentas de disputar la primera ronda.

También figura en el cuadro principal la española Cristina Bucsa (n.42), aunque aún no conoce a su rival, que saldrá de la fase previa que se disputa este domingo.

Además de los 500 puntos para el 'ranking', el campeón masculino se embolsará 461.835 dólares de premio y la campeona, 252.000. La organización ha señalado que trabaja con el objetivo de equiparar ambos premios en la edición de 2027.