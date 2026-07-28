Tenis
28 de julio de 2026 a la - 17:10

Cruz Hewitt gana su primer partido ATP en su estreno en Washington frente a Girón

Imagen sin descripción

Washington, 28 jul (EFE).- El australiano Cruz Hewitt, hijo del extenista Lleyton Hewitt, derrotó este martes al estadounidense Marcos Girón en su estreno en el Abierto de Washington, en el que disputó su primer partido como profesional en el circuito ATP.

Por EFE

Hewitt, de 17 años y que hace dos semanas alcanzó la final júnior en Wimbledon, se deshizo de Girón (85 del mundo) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 13 minutos.

El australiano recibió una invitación del Abierto de Washington tras su paso por Wimbledon para disputar la fase de clasificación, donde tuvo la fortuna de lado.

Hewitt superó al serbio Dusan Lajovic (n.152) y del estadounidense Zachary Svajda (n.76) tras el abandono de ambos, alcanzando así el cuadro principal.

En segunda ronda, el hijo del exnúmero uno del mundo, campeón de Wimbledon y en Nueva York, se medirá al ganador del duelo entre su compatriota Alex de Miñaur (n.6) y el griego Stefanos Tsitsipas (n.51).