El campeón Shapovalov remonta y gana al australiano Hijikata en torneo ATP de Los Cabos

Shapovalov sufrió en el primer set para meter su servicio, que Hijikata le quebró en los juegos tres y cinco, que lo impulsaron a ganar por 6-2, pero rl canadiense reaccionó en la segunda manga. Ajustó su saque y tuvo un par de roturas que le permitieron llevarse el set 6-3.

El impulso lo conservó en el cierre con otros dos quiebres que le dieron la victoria por 6-2.

“Tuve varias complicaciones físicas en los últimos meses. En el primer set empecé fuera de ritmo, me costó meter mi servicio y mi derecha, pero al final creo que me metí en el partido y pude remontar”, afirmó Shapovalov.

Previamente, en uno de los partidos más emocionantes del día, el mexicano de 21 años Rodrigo Pacheco, 320 mundial, dio la sorpresa de la jornada al eliminar al japonés Sho Shimabukuro, 94 del mundo, de 28 años.

Pacheco triunfó en un largo partido de tres sets en el que perdió el primero en tie-break 6(4)-7, pero se levantó para vencer por 7-5 y 6-2.

“Agradezco mucho el apoyo del público porque nunca dejó de confiar. Sentí esa buena energía. El primer set él jugó con más confianza, yo enmendé mis errores, creo que él se cansó y por ahí pude apretar para dar la vuelta y llevarme la victoria”, señaló Pacheco luego de la victoria.

En otra de las sorpresas del día, el estadounidense Jenson Brooksby, 77 de la ATP, superó por 6-4 y 6-4 al francés Corentin Moutet, 57 de la ATP y sexto favorito del torneo.

Además, el australiano James Duckworth, 83 del mundo, batalló para confirmar su condición de favorito sobre el estadounidense Aidan Mayo, número 689 mundial, al que venció con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en una intensa contienda.

También este martes, Edward Winter, otro australiano, 391 de la lista de la ATP, no tuvo problemas para superar en sets seguidos de 6-1 y 6-4 al francés de 17 años Moise Kouame, 213 del mundo.

Y el el francés Arthur Géa, 127 mundial, ganó 6-4, 6(8)7 y 6-2 al surcoreano Soon-Woo Kwon, 158 en el ránking.

El Abierto 250 de Los Cabos, que se realiza desde el 2016 y se juega en cancha dura, repartirá una bolsa de 909.790 dólares.