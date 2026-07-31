El francés Gea elimina al argentino Cerúndolo y accede a su primera semifinal de la ATP

Gea, de 21 años, mostró una gran personalidad para lograr el acceso a su primera semifinal de la ATP. En el undécimo juego del primer set, Cerúndolo hizo un quiebre, pero no pudo confirmar ante un rival con un tenis superior a lo que dice su ránking.

El 'tie break' fue una cruda lucha en la que Cerúndolo, vigésimo de la lista mundial, se impuso por 13-11, su última satisfacción en el partido porque a partir de ahí, Gea elevó su rendimiento, con una gran variedad de golpes por ambos lados de la cancha y golpes exactos a las líneas.

En la segunda manga, el francés dejó ir un punto de quiebre en el séptimo de juego, pero en el noveno hizo el rompimiento y ganó por 6-4.

A partir de ahí, hubo un solo jugador en la cancha. Con gran velocidad de piernas, Gea castigó con su servicio y en los turnos de saque del argentino lo presionó una y otra vez, para quebrar en los 'games' primero, tercero y quinto y ganar por 6-0.

En la semifinal, Gea enfrentará este viernes a Coleman Wang, de Hong Kong, quien ganó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-1, 7-5.

Después de eliminar este miércoles al checo Jiri Lehecka, el asiático se vio seguro y con quiebres en los juegos cuarto y sexto, se llevó el primer set con comodidad.

Otra fue la historia del segundo, Brooksby minimizó sus errores y mantuvo el set parejo. Con el marcador 5-5, Wong descifró el servicio del norteamericano y, al ratificar el rompimiento, se impuso por 7-5.

El Abierto de tenis de Los Cabos transcurre en cancha rápida con una bolsa de premios de 909.750 dólares.