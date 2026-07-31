República Dominicana y México se llevan el oro en el tenis por equipos en Santo Domingo

En una jornada marcada por interrupciones a causa de la lluvia, el dominicano Peter Bertran se impuso 2-0 al colombiano Alejandro Arcila con parciales que se definieron a si favor en 'tie-break' 7-6 (6) y 7-6 (2).

Su triunfo dejó el escenario listo para que Nick Hardt sellara la serie con un contundente 6-0, 6-4 frente al también colombiano Cristian Rodríguez.

"Ayer tuve calambres, hoy dolor en las piernas, pero nunca pensé en no jugar. Nick y yo estábamos dispuestos a asumir todos los partidos de la serie, aunque sabíamos que (sus compañeros) Enmanuel (Muñoz) y Alberto (Puello) estaban listos para entrar en cualquier momento", expresó.

Para Hardt, se trató de su quinta medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe y la tercera en Copa de Naciones.

El bronce en la Copa de Naciones masculina fue para Venezuela, que superó a Puerto Rico.

Las mexicanas Julia García y Ana Sofía Sánchez se impusieron a las colombianas María Torres y Yuliana Lizarazo, para colgarse el oro en la modalidad femenina de la Copa de Naciones.

García doblegó por 6-1 y 6-0 a Torres, mientras que Sánchez se llevó choque sobre Lizarazo con parciales de 7-5, 5-7 y 6-2, en el cierre del torneo de tenis de los Juegos, en las canchas duras del Parque del Este, en el municipio de Santo Domingo Este, contiguo a la capital dominicana.

La mexicanas dominaron el tenis en Santo Domingo, ya que también protagonizaron la final individual.

García Ruiz conquistó la medalla de oro tras remontar a su compatriota en un partido de más de tres horas que finalizó 1-6, 6-4 y 7-5.