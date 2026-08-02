Munar avanza en Montreal tras 5 horas de parón por lluvia

El torneo de Montreal, en el que destacan las ausencias del italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, comenzó este domingo con un programa muy afectado por las condiciones climáticas.
Munar, número 43 del mundo, mandaba 7-6(3) y 5-3, con bola de rotura a favor de Hijikata, cuando el partido fue interrumpido por lluvia.
Después de una larga espera, el español pudo defender el saque y sellar su pase de ronda.
Lo hizo justo a tiempo, pues pocos minutos después la lluvia volvió a caer en el cemento canadiense y provocó una nueva interrupción.
Munar será rival del belga Alexander Blockx, número 32 del mundo, en la próxima ronda.