Rybakina remonta ante Osaka y se cita con Gauff en las semifinales del Abierto de Canadá

Rybakina, segunda cabeza de serie y vigente campeona del Abierto de Australia, se vio obligada a reaccionar después de que Osaka, undécima favorita, se adjudicara el primer set y tomara también la iniciativa en el segundo.

La japonesa rompió el servicio de Rybakina en el primer juego del encuentro y conservó esa ventaja para llevarse la manga por 6-4. En el segundo parcial volvió a conseguir la primera rotura, pero la kazaja reaccionó y terminó forzando un desempate después de igualar el marcador a 4-4.

Rybakina nunca estuvo por detrás en el desempate y logró el punto decisivo al romper el servicio de la japonesa cuando el marcador estaba empatado 5-5 para enviar el encuentro al tercer set.

El momento clave de la última manga llegó con 3-2 para la kazaja, cuando Rybakina levantó cuatro bolas de rotura, tres de ellas consecutivas desde 0-40, para conservar su servicio. En el juego siguiente rompió el saque de Osaka y mantuvo después sus dos últimos turnos de servicio para cerrar el partido.

Era el primer enfrentamiento oficial entre las dos campeonas de Grand Slam, aunque ambas habían entrenado juntas anteriormente.

Osaka había reconocido tras clasificarse para los cuartos de final que esperaba con interés el duelo. "Es una jugadora increíble. He entrenado con ella dos veces, en Australia este año y también en Roland Garros. Han sido entrenamientos muy buenos, así que estaba ilusionada con el partido. Tiene un gran saque, es agresiva y para mí es muy divertido jugar contra las mejores jugadoras", señaló la japonesa.

Rybakina también había anticipado un encuentro diferente a los que había disputado hasta ahora en Toronto. "He entrenado con Naomi, pero nunca habíamos jugado. Va a ser interesante si juego contra ella", declaró después de alcanzar los cuartos de final.

Su rival en semifinales será Gauff, cuarta cabeza de serie, que no tuvo que saltar a la pista este martes después de que Bencic comunicara su retirada unos 30 minutos antes del comienzo del encuentro por una lesión en la cadera.

"Lo siento mucho por no poder competir esta noche. Es un torneo increíble y tenía muchas ganas de jugar ante los grandes aficionados de Toronto. Intenté todo lo posible para estar preparada esta noche. ¡Espero volver a Toronto la próxima vez!", señaló Bencic.

En dobles, Tereza Mihalikova y Olivia Nicholls derrotaron por 7-5 y 6-4 a Elise Mertens y Diana Shnaider, mientras que Sara Errani y Nicole Melichar-Martinez se clasificaron para la final tras imponerse a Su-Wei Hsieh y Jelena Ostapenko por 6-1, 4-6 y 10-8.