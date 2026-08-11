Tien frena a Mérida en los cuartos de final de Canadá

Tien, 19 del mundo, solo necesitó de una hora y doce minutos para superar a Mérida (n.63), que afrontaba el partido más importante de su carrera. Pese a la derrota, Mérida saldrá de Montreal como nuevo número 40 del mundo, debutando en el 'Top 50' de la ATP.

Tien se enfrentará este miércoles en semifinales a su compatriota Ben Shelton (n.10), mientras que Jódar (n.15) se medirá al también estadounidense Brandon Nahashima (n.31) por el otro puesto en la final.

Este martes Mérida sorprendió a Tien con un 'break' en el primer juego del partido, pero el estadounidense poco a poco se hizo con el dominio de un partido en el que el madrileño no fue capaz de plantar cara.

Tien igualó el set en el cuarto juego con un 'break' para el 2-2 y volvió a romper en el octavo para ponerse 5-3, antes de apuntarse la manga con su saque.

Igual que Mérida en el primer set, Tien rompió el primer juego del set en el segundo. En el tercero, se puso 0-40 con tres bolas de 'break' tras un parcial de 17-2 en puntos.

Mérida logró frenar la sangría con cinco puntos seguidos con los que mantuvo su saque, pero más adelante volvió a ceder su servicio y Tien cerró el partido por 6-3 y 6-2.

El español se va de Montreal con cuatro victorias sobre pista rápida, una superficie en la que no había ganado ningún partido como profesional.