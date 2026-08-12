Sin Alcaraz ni Sinner, pero con Djokovic, Jódar y Sabalenka

Los problemas de muñeca impidieron a Alcaraz defender el título conquistado el año pasado en la final de Cincinnati contra Jannik Sinner, también ausente en esta edición al arrastrar molestias de rodilla.

Una pérdida enorme para el Masters 1.000 de Cincinnati y una incógnita también para el Abierto de Estados Unidos, que arrancará en Flushing Meadows el próximo 31 de agosto.

Alcaraz y Cincinnati forman parte de la lista de inscritos, pero su presencia sigue en el aire e, incluso en caso de participación, llegarían con muy poco rodaje.

Ante sus ausencias, destaca la presencia de Djokovic, triple campeón en el cemento del Lindner Family Tennis Center y protagonista de un último épico triunfo en estas pistas en 2023, cuando se impuso a Alcaraz rozando las cuatro horas de batalla.

El cuadro será exigente, pues el alemán Alexander Zverev, Djokovic y Rafa Jódar quedaron en el mismo lado.

Todos ellos serán cabezas de serie, por lo que están exentos de disputar la primera ronda del torneo y arrancarán su camino hacia el título en la segunda.

Jódar, en semifinales de Canadá y virtualmente 11 del mundo, hará su debut en Cincinnati contra el ganador del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (n.43) y el francés Adrian Mannarino (n.47).

El enfrentamiento con Zverev, número 3 del mundo y primer cabeza de serie del torneo, podría darse en los cuartos de final, mientras que con Djokovic (n.5) se encontraría en semifinales.

Zverev debutará con el británico Cameron Norrie (n.37) o con el croata Dino Prizmic (n.98) y Djokovic lo hará contra el argentino Thiago Agustín Tirante (n.65) o el británico Jan Choinski (n.77).

En categoría femenina, los focos están puestos en la pugna por la primera posición del ránking mundial, que ostenta Sabalenka y que podría terminar en las manos de la kazaja Elena Rybakina.

Una eliminación en las fases iniciales del torneo de la bielorrusa y un largo camino de la kazaja provocarían un cambio de líder en el ránking WTA a escasos días del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka debutará contra la australiana Talia Gibson (n.74) o una jugadora procedente de la ronda previa. La bielorrusa se jugará un número uno del mundo que ostenta hace 95 semanas.