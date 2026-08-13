Landaluce, Navone, Tirante y Bucsa pasan a segunda ronda en Cincinnati

Navone, 44 del mundo, derrotó por 6-3 y 7-6(3) al belga Raphael Collignon (n.38) en 1 hora y 51 minutos y se enfrentará en la segunda ronda al también belga Alexander Blockx (n.32).

Más épico fue el partido de su compatriota Tirante (n.65), que se impuso al británico Jan Choinski (n.77) por 7-6(9), 6(7)-7 y 7-6(3) en 2 horas y 56 minutos. Tirante será el rival del serbio Novak Djokovic (n.5) en segunda ronda.

También se clasificó el español Landaluce (n.64), que se medirá en segunda ronda al italiano Matteo Arnaldi (n.35) tras derrotar al británico Jack Draper (n.143) por 6-3 y 7-5 en 1 hora y 56 minutos.

En el cuadro femenino, Bucsa (n.40) ganó su primer partido desde Indian Wells (Estados Unidos) en marzo al imponerse a la húngara Panna Udvardy (n.76) por 6-2, 1-6 y 7-5 en 2 horas y 3 minutos, y se enfrentará a la polaca Maja Chwalinska (n.22).

No corrieron la misma suerte los argentinos Román Andrés Burruchaga (n.56) y Camilo Ugo Carabelli (n.76), así como la colombiana Camila Osorio (n.60).

La colombiana cayó derrotada a manos de la estadounidense Taylor Townsend (n.110) por 3-6, 6-3 y 6-3 en 2 horas y 10 minutos. Burruchaga perdió contra el alemán Jan-Lennard Struff (n.41) por 7-6(4), 2-6 y 6-3, mientras que Carabelli cayó a manos del serbio Miomir Kecmanovic (n.62) por un doble 6-3.

Por su lado, el colombiano Nicolás Mejía (n.129) y la colombiana Emiliana Arango (n.97) superaron la ronda previa tras superar al portugués Henrique Rocha (n.125) y a la argentina Nadia Podoroska, respectivamente.

De la jornada de este jueves salieron los rivales de algunos de los cabezas de serie del torneo, que están exentos de la primera ronda.

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y primer cabeza de serie en Cincinnati, debutará con el británico Cameron Norrie (n.37), mientras que el español Rafa Jódar (n.15) se estrenará contra el canadiense Denis Shapovalov (n.43).