Báez y Carreño arrancan con buen pie su camino en Cincinnati

Báez, número 53 del mundo, remontó a Dimitrov, que bajó a la posición 138 del ránking a causa de una larga serie de problemas físicos, y triunfó por 1-6, 6-3 y 6-4 en una hora y 48 minutos de partido en el Lindner Family Tennis Center de Cincinnati.

El argentino será rival del estadounidense Learner Tien en la siguiente ronda.

También avanzó Carreño, número 72 del mundo, que doblegó 6-3 y 6-2 a Machac (n.72) para dejar atrás la derrota en primera ronda sufrida hace dos semanas en Montreal.

Carreño, de 35 años, tendrá una segunda ronda de alta exigencia contra el ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito.