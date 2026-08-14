La colombiana Emiliana Arango arrolla a la ex número 1 Venus Williams en Cincinnati

En su segunda participación en el torneo del Lindner Family Tennis Center, Arango apenas tardó 65 minutos para eliminar a Venus Williams, una leyenda del tenis que luce siete 'grandes' en su palmarés, pero que acumula una racha de quince derrotas consecutivas en el circuito WTA.

La última victoria de Venus, hermana de Serena Williams, se remonta al torneo de Washington de 2025. Desde entonces, la estadounidense ha acumulado eliminaciones en primera ronda.

Arango, que llegaba a la primera ronda tras remontar a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y a la argentina Nadia Podoroska, disputará este domingo la segunda ronda de Cincinnati contra la polaca Iga Swiatek, séptima favorita y flamante campeona en Toronto.