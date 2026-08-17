Tirante elimina a Landaluce y vuela a los octavos de final de Cincinnati

Tirante, que empezó el año fuera del top-100 del ránking mundial y es ahora número 50, vengó la derrota que Landaluce (n.67) le infligió esta misma temporada en las clasificaciones de Miami.

El argentino necesitó dos horas y 16 minutos para eliminar a Landaluce, en un partido en el que tan solo hubo dos roturas en total, una para cada uno, y que se decidió en dos desempates.

Landaluce, tras perder el primer 'tie-break' 7-5, tuvo una bola de set con 5-4 en el marcador para enviar el duelo a la tercera manga, pero no pudo aprovecharla.

Anuló tres bolas de rotura con 5-5 en el marcador para alcanzar el segundo desempate, pero sucumbió ante el potente saque de un Tirante que lleva tres participaciones consecutivas en los octavos de final de los torneos Masters 1.000.

Tirante se medirá en la cuarta ronda con el ganador del partido entre el checo Jakub Mensik (n.16) y el australiano Rinky Hijikata (n.95).

El Masters 1.000 de Cincinnati se disputa hasta este domingo con las ausencias destacadas del español Carlos Alcaraz y del italiano Jannik Sinner.