Federer ilumina Nueva York y vuelve a ganar a Roddick en una exhibición

Chicago (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El suizo Roger Federer, ganador de veinte 'grandes', volvió este martes a vestirse de corto para disputar, y ganar, una exhibición contra Andy Roddick en una pista Arthur Ashe de Nueva York que le ovacionó, a falta de pocos días para el arranque del Abierto de Estados Unidos.