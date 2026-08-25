Federer ilumina Nueva York y vuelve a ganar a Roddick en una exhibición

Federer, de 45 años y cinco veces campeón en Flushing Meadows, recibió el homenaje de una Arthur Ashe repleta en un evento promovido como 'Roger Federer, un icono regresa a Nueva York'.
"Es bonito compartir este momento en pista con Roddick. Es emocionante volver a esta pista y tratar de jugar un buen tenis. Espero que lo hayamos hecho bien", dijo Federer tras el partido de un set, que el suizo se llevó 6-3.
Federer regaló detalles de elegancia y clase en pista, con una larga serie de ganadores con el revés que fueron celebrados por el público.
En la grada también estuvo la leyenda Serena Williams, que horas antes disputó el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz.
Para el suizo fue un regreso a Flushing Meadows por primera vez desde 2019.
El evento también previó un partido de dobles entre Federer y John McEnroe, contra Andy Roddick y Andre Agassi.
Federer entrará el próximo sábado al Salón de la Fama del tenis.