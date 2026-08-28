Coco Gauff admite la presión antes del Abierto de EEUU y buscará redimirse del último año

"Mi experiencia el año pasado fue muy dura para mí en la pista, todo el mundo lo vio. Luego termina el torneo y la vida sigue normal. A veces siento que me juego la vida según mis resultados, por lo competitiva y perfeccionista que soy", dijo Gauff en una rueda de prensa.

La ganadora de dos títulos de 'Grand Slam', entre ellos el Abierto de EE.UU. en 2023, fue eliminada por la japonesa Naomi Osaka en octavos de final en la última edición de este torneo.

Gauff expresó que esta competición "puede ser el torneo donde sientes más presión" por jugar frente a su público, y a pesar de que tiene las expectativas "muy altas", indicó que intentará disfrutar en la pista.

"Antes estaba tan centrada en ganar que no disfrutaba de la experiencia. A veces ganaba un partido aquí y sentía más alivio que orgullo, y quiero cambiar eso", explicó.

Gauff debutará contra la turca Zeynep Sonmez (n.52) en primera ronda y podría ser la rival de la española Paula Badosa (n.83) en el segundo partido.

La tenista estadounidense viene de proclamarse campeona del WTA 1.000 de Cincinnati y de alcanzar la final del WTA 1.000 de Toronto en la gira de pista dura.

Los cuadros individuales del Abierto de Nueva York comienzan el 30 de agosto, con la final femenina programada para el 12 de septiembre.