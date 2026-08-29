US Open 2026: Lo mejor del último Grand Slam de la temporada

El último Grand Slam de la temporada vuelve a Flushing Meadows con una bolsa récord de 108 millones de dólares y tendrá como uno de sus atractivos para el tenis paraguayo la presencia de Daniel Vallejo, quien debutará el martes en el cuadro principal frente al experimentado francés Gaël Monfils.

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La jornada inaugural tendrá acción desde el mediodía y se extenderá hasta la noche, con partidos distribuidos entre el estadio Arthur Ashe, el Louis Armstrong y las distintas canchas del complejo.

La agenda del domingo

12:00 – Primer turno

Cancha 6: Renata Zarazúa vs. Polina Iatcenko.

Cancha 17: Kamilla Rakhimova vs. Barbora Krejčíková (27).

Louis Armstrong: Jasmine Paolini (19) vs. Veronika Erjavec.

Cancha 5: Talia Gibson vs. Donna Vekić.

13:00

Arthur Ashe: Jessica Pegula (3) vs. Elena-Gabriela Ruse.

13:10

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Cancha 17: Shuai Zhang vs. Leylah Fernandez (31).

Cancha 6: Emiliana Arango vs. Xinyu Wang.

13:40

Tribuna: Marta Kostyuk (11) vs. Storm Sanders.

Cancha 7: Lucrezia Stefanini vs. Dayana Yastremska.

Cancha 11: Elvina Kalieva vs. Lanlana Tararudee.

14:50

Cancha 11: McCartney Kessler vs. Ekaterina Alexandrova (18).

Cancha 5: Carol Young Suh Lee vs. Katie Boulter.

Cancha 12: Hanne Vandewinkel vs. Kristýna Plíšková.

16:30 aproximadamente

Cancha 7: Kimberly Birrell vs. Petra Marčinko.

Cancha 12: Taylah Preston vs. Alycia Parks.

18:00 aproximadamente

Tribuna: Emma Navarro (26) vs. Loïs Boisson.

Cancha 17: Alex Michelsen vs. Federico Cinà.

20:00

Louis Armstrong: Elina Svitolina (9) vs. Solana Sierra.

Arthur Ashe: Mariano Navone vs. Novak Djokovic (4).

21:10 aproximadamente

Louis Armstrong: Alexander Bublik (15) vs. J.J. Wolf.

También debutan figuras masculinas

El cuadro masculino tendrá varios duelos destacados desde el mediodía. En la Cancha 7, Sho Shimabukuro enfrentará a Arthur Rinderknech (26), mientras que en la Cancha 13, Daniel Mérida se medirá con Márton Fucsovics.

Entre los partidos más atractivos del primer tramo también aparecen Jiří Lehečka (18) contra Pablo Carreño Busta, Wu Yibing frente a Adam Walton y Kamil Majchrzak contra Hamad Medjedovic.

Ya por la tarde, Daniil Medvedev (7) debutará ante el francés Hugo Gaston en el estadio Arthur Ashe. En otras canchas se enfrentarán Luca Van Assche y Cameron Norrie (29), Coleman Wong y Tommy Paul (20), Jaume Munar y Terence Atmane, además de Tomáš Macháč frente a Toby Samuel.

La jornada también tendrá presencia argentina con Thiago Tirante, quien jugará ante Adrian Mannarino, y Tomás Martín Etcheverry (27), que se medirá con Vít Kopřiva.

Así comenzará una nueva edición del US Open, con las grandes figuras buscando cerrar la temporada de Grand Slams con una corona y con Daniel Vallejo como representante paraguayo en el cuadro principal, listo para afrontar otro desafío de máxima exigencia.

Una bolsa récord

La edición 2026 del US Open distribuirá una bolsa total de 108 millones de dólares, la mayor en la historia del torneo y una de las cifras más importantes del tenis mundial.

Los campeones de singles, tanto en la rama masculina como femenina, recibirán 5,5 millones de dólares, mientras que el finalista se llevará 2,8 millones.

Los premios por ronda son:

🏆 Campeón US$ 5.500.000 🥈 Finalista US$ 2.800.000 Semifinales US$ 1.450.000 Cuartos de final US$ 780.000 Primera ronda US$ 140.000

En dobles, la pareja campeona se repartirá un premio de 1 millón de dólares.

Una historia marcada por grandes campeones

El US Open también es uno de los torneos con mayor tradición del circuito. Su historia contempla una etapa amateur y otra profesional, conocida como la Era Abierta, iniciada en 1968.

En la rama masculina, el récord absoluto pertenece a Richard Sears, William Larned y Bill Tilden, quienes conquistaron siete títulos cada uno durante la época amateur.

Ya en la Era Abierta, el máximo registro es compartido por Jimmy Connors, Pete Sampras y Roger Federer, todos con cinco coronas. Federer, además, consiguió la particular marca de cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008. Más atrás aparecen Novak Djokovic y Rafael Nadal, con cuatro conquistas cada uno.

Entre las mujeres, Helen Wills ostenta el récord absoluto con siete títulos. En la Era Abierta, Chris Evert y Serena Williams lideran con seis coronas cada una. Molla Bjurstedt Mallory también alcanzó seis títulos en los primeros años del certamen, mientras que Steffi Graf consiguió cinco durante su carrera profesional.