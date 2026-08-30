Daniel Mérida gana en su debut en el Abierto de Estados Unidos

Mérida logró la segunda victoria de su carrera en un 'grande', después de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli en Wimbledon en esta misma temporada.

El español, de 21 años, vive su tercera experiencia en los 'grandes', tras estrenarse en Roland Garros.

Solventó con autoridad su duelo con Fucsovics, un rival que le había ganado en el único precedente, disputado en la fase de clasificación de Madrid.

Mérida será rival del ganador del partido entre el ruso Andrey Rublev, vigésimo tercer cabeza de serie, y el finlandés Otto Virtanen, perdedor afortunado que accedió al cuadro principal tras la retirada de croata Marin Cilic.