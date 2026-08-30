Ignacio Buse sube seis puestos y se sitúa trigésimo de la clasificación ATP

Buse, que se impuso en la final de Winston Salem al británico Arthur Fery, protagoniza un movimiento destacado del 'ranking' ATP con esos seis puestos de subida que provocan que el francés Ugo Umbert (31) y el argentino Tomás Martín Etcheverry (32) caigan una plaza y los belgas Alexander Blockx (34) y Zizou Bergs (37), el inglés Cameron Norrie (35) y el italiano Matteo Arnaldi (36) dos.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, que llegó en Winston Salem a cuartos de final, ronda en la que cayó con Buse, también sube seis puestos hasta situarse en el número 45 de la clasificación.

La clasificación la sigue liderando Jannik Sinner, con 12.800 puntos, seguido del alemán Alexander Zverev (7.790), el español Carlos Alcaraz (7.160), el canadiense Felix Auger-Aliassime (4.640) y el serbio Novak Djokovic (3.770).