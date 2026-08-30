Medvedev vuelve a la senda de la victoria

Medvedev, número ocho del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, necesitó dos horas y 18 minutos para tumbar a Gaston, número 88 del ránking mundial.

El ruso venía de una sorprendente derrota en la primera ronda de Winston Salem contra Martin Damm, y la semana anterior había caído ante Brandon Nakashima en la segunda ronda de Cincinnati.

Medvedev dejó atrás además las malas sensaciones del año pasado en Flushing Meadows, cuando se estrelló en su debut ante el francés Benjamin Bonzi.

Le espera en la segunda ronda quien resulte ganador entre el belga Raphael Collignon y el estadounidense Sebastian Gorzny.