Alcaraz regresa con fuerza

Con camiseta sin mangas marrón y una manga compresiva blanca en el brazo derecho, Alcaraz sumó su segunda victoria en tres precedentes ante Safiullin, número 99 del ránking mundial.

El ruso, de 29 años, le había doblegado en el Masters 1.000 de París de 2023 y Alcaraz se había tomado la revancha el año siguiente, de nuevo en la capital francesa, en el escenario de los Juegos Olímpicos.

Alcaraz, dos veces campeón en Nueva York y ganador de siete 'grandes' en su carrera, había tenido su primera prueba competitiva en la pista Arthur Ashe la semana pasada en el dobles mixto disputado junto a Serena Williams.

Pese a esos dos partidos, el de este lunes era el primer examen real para retomar el ritmo competitivo a los máximos niveles. Y el murciano lo solventó con autoridad, ante un Safiullin concentrado, fuerte con el saque y decidido a extender los puntos.

Alcaraz anuló dos bolas de rotura en sus primeros tres turnos con el saque, pero fue soltándose cada vez más y aprovechó su segunda oportunidad de 'break', con 3-3 en el marcador, para encarrilar la primera manga y sentenciarla 6-4.

El murciano parecía haberse liberado de la tensión inicial, pero en el segundo set Safiullin ganó los primeros ocho puntos y le rompió a cero para tomar ventaja 2-0.

Se quedó en un susto. El murciano recuperó la rotura de forma inmediata y selló otro 'break' en el séptimo juego para revalidar el 6-4, tras poco más de noventa minutos de partido.

Una vez más, Alcaraz tuvo que contener la reacción inicial de Safiullin. Le anuló tres bolas de rotura en su primer turno con el servicio y logró el 'break' a treinta en el tercer juego.

Le bastó con encomendarse a sus turnos con el saque para blindar el pase de ronda en dos horas y 21 minutos de buen nivel. Lo celebró gritando 'Vamos' repetidamente y mirando hacia su equipo en a grada.

Alcaraz tiene el desafío de defender su corona en Nueva York, algo que ningún hombre consigue desde que lo hiciera el suizo Roger Federer, que ganó cinco títulos seguidos entre 2004 y 2008.

Su próximo rival será el portugués Jaime Faría, número 72 del mundo, que se impuso por 6-3, 7-6(4), 4-6, 1-6 y 6-2 al estadounidense Jenson Brooksby.