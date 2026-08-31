La española Bucsa necesita tres sets para avanzar a la segunda ronda

Bucsa, puesto 40 de la WTA, derrotó a Bejlek (n.30) por 7-5, 4-6 y 6-1 en dos horas y siete minutos de encuentro.

La española estuvo cerca de cerrar el partido en dos sets, cuando tenía un 'break' de ventaja con 4-3 en el marcador, pero cedió dos turnos de saque consecutivos y tuvo que rematar el encuentro en el tercero.

Ahí Bucsa mostró su faceta más dominadora para ganar el set en media hora.

El partido estuvo marcado por la falta de acierto de ambas jugadoras, que acumularon 71 errores no forzados. Bucsa tuvo 25, por 19 ganadores, mientras que Bejlek sumó 46 errores no forzados y 23 ganadores.

La española se cruzará con la japonesa Sakatsume (n.144) en segunda ronda.

Bucsa alcanzó la cuarta ronda hace un año, su mejor resultado hasta la fecha en un 'Grand Slam'.