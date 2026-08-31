Venus Williams: "No es fácil encontrar tu ritmo a la una o las dos de la madrugada"

"Creo que tuve muchos buenos momentos hoy, sin duda. A medida que avanzaba el partido, seguí empujándome para intentar encontrar mi mejor tenis y encontrar mi ritmo. No es fácil hacerlo en una primera ronda. No es fácil hacerlo a la una o las dos de la madrugada e intentar encontrar tu ritmo y jugar tu mejor tenis, pero hice todo lo posible", explicó Williams tras el encuentro.

La estadounidense, de 46 años, afrontó su vigésima sexta participación en el cuadro principal del Abierto estadounidense, que comenzó a las 00.13 horas (04.13 GMT), y pese a caer por 6-2 y 7-6 (9-7) tuvo opciones de forzar el tercer set.

Williams, que perdía 2-4 en la segunda manga, reaccionó para ponerse 5-4 y dispuso de tres puntos de set al resto. En el desempate llegó a situarse 6-2 y tuvo otras cuatro oportunidades para hacerse con el parcial, pero Kenin salvó todas y cerró el partido a la primera oportunidad.

"Creo que ella jugó bien", señaló Williams. "Tuve algunas oportunidades con su saque. Ella tuvo un gran segundo servicio. Quizá tuve algún punto suelto, pero no creo que simplemente lo regalara. Creo que fue un poco desafortunado, y creo que es uno de los mejores partidos que ha jugado últimamente", añadió.

La derrota deja a Williams con un balance de 0-12 esta temporada y supone su quinta eliminación consecutiva en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. Su último triunfo se remonta a julio de 2025, ante su compatriota Peyton Stearns.

Kenin, número 110 de la clasificación mundial, se enfrentará en segunda ronda a la también estadounidense Jessica Pegula, tercera cabeza de serie.