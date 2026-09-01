Francisco Cerúndolo doblega a Misolic y se cruzará con Struff, verdugo de Ugo Carabelli

Cerúndolo, número 25 del mundo, venció a Misolic (n.537) por 6-4, 6-3 y 7-5 en dos horas y 24 minutos de un partido que comenzó con varias horas de retraso por la lluvia.

El argentino ganó 8 de 16 juegos desde el resto, lo que le permitió estar por delante en el marcador en todo momento.

Solo se le atragantaron los instantes finales del encuentro, cuando parecía que iba a rematarlo con el 5-2 arriba en el tercer set, pero cedió los tres juegos siguientes. Acabó definiéndolo con una nueva rotura que puso el 7-5 definitivo.

Cerúndolo se cruzará en la segunda ronda con Struff (n.44), quien derrotó por 6-4, 6-3 y 6-3 a Ugo Carabelli (n.77) en dos horas de encuentro.

Cerúndolo ha caído en esa instancia del torneo en sus últimas tres participaciones en el Abierto de Estados Unidos.