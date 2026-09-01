Jódar debutará contra el chino Bu Yunchaokete tras el retiro de Kokkinakis

Yunchaokete accedió al cuadro principal como "perdedor afortunado" (lucky loser) tras caer en la última ronda de clasificación. Será su tercera participación en el torneo de Nueva York y su sexta en un 'Grand Slam', donde nunca ha ganado un partido.

El tenista chino es un asiduo a los torneos 'Challenger' y llegó a ocupar el puesto 64 de la ATP en abril de 2025. Esta es la primera vez que compite en un cuadro principal del circuito desde el Abierto de Australia.

Jódar, número 13 del mundo, llega en un buen estado de forma al cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada tras una gira sobre pista dura en la que alcanzó la final del ATP 250 de Washington y cayó en semifinales del Masters 1.000 de Montreal, antes de ceder en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Sin embargo, su debut se verá retrasado varias horas por la lluvia que cae sobre Nueva York este martes, lo que ha obligado a aplazar al menos dos horas y media el inicio de la sesión.