Navone vence a Berrettini y prolonga su idilio con Nueva York

Navone, 49 del mundo, remontó a Berrettini, número 43, para ganar su partido de segunda ronda en cuatro sets por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(4) en 3 horas y 29 minutos.
En tercera ronda, Navone se medirá a su compatriota Tomás Martín Etcheverry, número 32. La última vez que ambos se enfrentaron fue en 2022 en el 'challenger' de Montevideo, con triunfo para Etcheverry.
Es la segunda vez que Navone se clasifica para una tercera ronda de un 'grande' tras haberlo hecho este mismo 2026 en Roland Garros.
El argentino dio la campanada de la jornada inaugural al eliminar contra todo pronóstico al serbio Novak Djokovic, que hacía más de 20 años que no perdía en el estreno de un 'grande'.