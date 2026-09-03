Alcaraz y Sabalenka no aflojan; Jódar se queda por el camino

Alcaraz (n.3) derrotó al portugués Jaime Faria (n.72) por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 40 minutos. El set que Faria ganó, fue el primero que Alcaraz perdía en Nueva York desde 2024, pero su respuesta fue fulminante y convincente.

Con menos problemas que Alcaraz, la bielorrusa Sabalenka (n.1) se deshizo de la rusa Polina Iatcenko (n.160) por 6-1 y 6-1 en solo 53 minutos.

Además de buscar su tercer título consecutivo en Nueva York, la bielorrusa lucha por conservar el número 1 del mundo, que ocupa desde hace 98 semanas seguidas, ante la amenaza de la kazaja Elena Rybakina, una batalla que, a estas alturas, ya no depende de ella.

Fue una jornada sin sorpresas entre los favoritos, con el pase a tercera ronda del ruso Daniil Medvedev (n.8) o el estadounidense Ben Shelton (n.9) en el cuadro masculino y de la estadounidense Jessica Pegula (n.3) o las checas Linda Noskova (n.6) y Karolina Muchova (n.7) en el femenino.

El gran batacazo se lo llevó el español Rafa Jódar (n.13), que se estampó 6-2, 6-1 y 6-1 por el chino Yunchaokete Bu (n.124), que accedió al cuadro principal del torneo como 'lucky loser' y que no había ganado un partido ATP en todo el año.

Paula Badosa (n.87) necesitó de nueve bolas de partido ante la australiana Daria Kasatkina (n.6) para imponerse por 6-1 y 6-4 en un encuentro de primera ronda que fue aplazado el martes por la lluvia cuando la española sacaba para cerrarlo.

Este jueves, Badosa se medirá a la estadounidense Coco Gauff (n.4) en un encuentro programado en la sesión nocturna del estadio central.

También pasó ronda el español Daniel Mérida (n.39), que derrotó al ruso Andrey Rublev (n.24) por 6(3)-7, 6-2, 6-4 y 6-4. Mérida, que no había ganado un solo partido en pista dura hasta hace un mes, va 8-2 desde Montreal.

A tercera ronda también se clasificó el argentino Mariano Navone (n.49), verdugo del serbio Novak Djokovic en la jornada inaugural. Navone se deshizo ahora del italiano Matteo Berrettini (n.43) tras remontar el primer set por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(4).

Navone se medirá en tercera ronda a su compatriota Tomás Martín Etcheverry (n.32), que derrotó al británico Jacob Fearnley (n.101) también en cuatro sets.

El peruano Ignacio Buse (n.30) necesitó de cinco sets para vencer al estadounidense Marcos Girón (n.78) en su primera victoria en Nueva York, 68 años después de que su abuelo, Eduardo Buse, ganase aquí su último partido en 1958.